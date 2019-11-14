МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Серийное производство легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году, сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Конкурс на разработку этого самолета с вместимостью 9 пассажиров (с возможностью увеличения до 12 мест) выиграла компания "Байкал-Инжиниринг", которая входит в состав УЗГА.

"Согласно заключенному контракту, первый опытный образец (образец для статических испытаний) будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация — на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году", — говорится в сообщении.

В УЗГА рассказали, что сегодня заинтересованность в этих самолетах выразили авиакомпании "Полярные авиалинии" (Якутия), "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" (Ненецкий автономный округ), "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" (Архангельская область), "Аэросервис" (Забайкальский край) и другие.

"По данным мониторинга, в течение 5 лет с момента сертификации самолета эксплуатанты РФ готовы приобрести в финансовый лизинг не менее 110 самолетов (опцион по приобретению включает около 50-70 самолетов в РФ и не менее чем 50 единиц на рынке СНГ). Таким образом, ближайшая рыночная перспектива этого самолета оценивается в 230 единиц", — сказали в пресс-службе.

Как пояснил генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха, основная сложность проекта — это сжатые сроки на реализацию. "Самолет создается на замену легендарному Ан-2, который совершил первый полет более 70 лет назад и эксплуатировался в количестве 18 тысяч единиц! К проекту приковано пристальное внимание руководства отрасли и страны в целом. Это, с одной стороны, налагает на нас большую ответственность, но и позволяет надеяться на привлечение к проекту лучших специалистов отрасли и использование самых современных технологий проектирования и изготовления самолета", — сказал он.

Необходимость создания такого самолета, по мнению Минпромторга, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным ведомства, в 15 регионах авиация — главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.