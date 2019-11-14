МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Московский Столешников переулок занял 19-е место среди самых дорогих торговых улиц мира, за год опустившись на одну позицию, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.

Звание самой дорогой торговой улицы мира сохранила гонконгская Козуэй-Бей. Она второй год подряд возглавляет рейтинг компании, в котором улицы ранжируются по стоимости аренды. Размер средней годовой арендной ставки на ней составляет почти 26 тысяч евро за квадратный метр.

Нью-йоркская Пятая авеню с показателем 21,3 тысячи евро за "квадрат" осталась на втором месте, лондонская Нью-Бонд-стрит (16,2 тысячи евро) сохранила за собой третье место в мировом рейтинге и первое место в Европе, сообщила компания.

Кроме того, в пятерку самых дорогих торговых улиц по версии Cushman & Wakefield вошли парижские Елисейские Поля и миланская Виа Монтенаполеоне.

Наибольший рост стоимости аренды в первой десятке рейтинга продемонстрировала сиднейская торговая улица Питт-Стрит-Молл, на которой за год ставки выросли почти на 18% — до 10,2 тысячи евро за квадратный метр в год.

Всего в первую десятку рейтинга компании вошли пять европейских улиц, четыре – азиатских и одна из США.