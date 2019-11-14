МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Американский магазин БАДов, витаминов, косметики и экотоваров iHerb готовится открыть российское подразделение на территории РФ, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные New Retail Forum.

Это делается с целью избежать претензий из-за запрещенной в РФ дистанционной торговли пищевыми добавками: приложения iHerb в Google Play и App Store для пользователей из РФ уже больше года находятся под угрозой блокировки.

Возглавит российское подразделение бывший топ-менеджер Ozon Илья Микин.

Под офис представительства уже арендовано помещение в коворкинге WeWork в бизнес-центре "Белая площадь" в центре Москвы.

Издание отмечает, что в настоящее время компания находится на стадии регистрации.

Интернет-магазин iHerb базируется в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). В нем представлены порядка 30 тысяч различных витаминов, пищевых добавок, косметики и других товаров более чем от 1,2 тысячи производителей со всего мира. Не смотря на то, что магазин американский, доля продаж в РФ составляет 24%, а в США — только 9%.