МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские власти изучают целый комплекс мер по оздоровлению "Ленфильма", включая госсубсидию, продажу участка земли в Санкт-Петербурге и реструктуризацию долга, есть и претензии к менеджменту, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Ленфильм" в 2013 году подписал соглашение с ВТБ, согласно которому банк предоставил киностудии кредитную линию в размере 1,53 миллиарда рублей на 10 лет. Режиссер Федор Бондарчук, возглавляющий совет директоров "Ленфильма", обратился с просьбой к президенту РФ о субсидии на погашение этого кредита. После этого в сентябре Костин заявил, что ВТБ видит для "Ленфильма" два варианта по предоставленному банком кредиту: объявить дефолт или просить помощь у властей для погашения займа.

"Там есть поручение президента, было совещание у (помощника президента РФ Андрея — ред.) Белоусова. Есть комплекс вопросов", — сказал Костин в четверг журналистам в кулуарах форума "New Retail. Почта России".

"Первое — возможна государственная субсидия, потому что там в результате снижения курса рубля в 15-м году они потеряли достаточно много. Там есть вопрос о доведении до ума участка земли, который у них есть в Санкт-Петербурге, с помощью решений правительства Санкт-Петербурга и его реализации, продажи, в счет погашения. И реструктуризация долга, наверное, на какой-то срок с тем, чтобы они все-таки сумели погасить его. И плюс поддержка Минкультуры, есть вопрос прав и так далее", — рассказал глава ВТБ.

"То есть там есть комплекс мер, которые направлены на серьезное оздоровление компании… Но тут включается целый комплекс и государственной поддержки, и улучшения их собственных показателей, есть претензии к менеджменту. Поэтому, думаю, в рамках этого мы эту тему будем потихоньку решать", — подытожил Костин.

Единственным акционером "Ленфильма" является государство в лице Росимущества.