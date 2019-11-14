АНКАРА, 14 ноя — ПРАЙМ. Турецкая компания Anex Tour приобретает старейшего российского туроператора "Интурист", заявил ее владелец Нешет Кочкар.

"Мы одобрили вхождение "Интуриста" в структуру нашей компании, Thomas Cook принял наше предложение", — цитирует Кочкара портал TurizmGuncel.

Подробностей о заключении сделки он не привел.

В конце октября Forbes написал со ссылкой на источники, что Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, ведут переговоры о совместной покупке 100% "Интуриста". Это было не первое подобное сообщение после банкротства материнской компании российского туроператора — британской Thomas Cook. Так, в начале октября в СМИ проходила информация об интересе китайского инвестфонда Fosun.