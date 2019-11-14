МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам девяти месяцев 2019-2020 финансового года (февраль-октябрь 2019 года) увеличилась в 3,2 раза и составила 10,9 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная чистая прибыль Walmart в пересчете на акцию по итогам девяти месяцев составила 3,74 доллара против 1,01 доллара в аналогичном периоде прошлого фингода. Общая выручка Walmart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 1,8%, составив 382,3 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам третьего квартала фингода составила 3,321 миллиарда долларов, увеличившись на 82,8% в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию увеличилась до 1,15 доллара.

Скорректированная прибыль на акцию составила 1,16 доллара. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 1,09 доллара на акцию. Общая выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась на 2,5% и составила 127,991 миллиарда долларов. Ожидался рост показателя до 128,57 миллиарда долларов.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.