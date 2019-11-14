ЛОНДОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz планирует к концу 2022 года сократить более 1 тысячи сотрудников, чтобы снизить расходы для внедрения технологий, соответствующих новым экологическим стандартам по вредным выбросам, сообщила компания Daimler, владеющая Mercedes-Benz, в рамках Дня инвестора в Лондоне.

Ожидается, что за счет сокращения сотрудников автопроизводитель сможет сэкономить около одного миллиарда евро. Как отметили в Mercedes-Benz, сокращения планируются как "среди менеджмента, так и в косвенных направлениях".

"Компания находится в тесном диалоге с представителями работников, чтобы сделать меры (сокращения) максимально приемлемыми", — отметил автопроизводитель.

Также компания планирует не увеличивать расходы на исследования и разработки, которые будут ограничены на уровне 2019 года. В среднесрочной перспективе эти расходы также планируется сократить.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании составляет 304,7 тысячи человек.