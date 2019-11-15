МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и один из крупнейших холдингов в Индии с активами в энергетике, нефтехимии, ритейле, Reliance Industries, хотят купить долю АФК "Системы" Владимира Евтушенкова в "Детском мире", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением сделки.

"На долю АФК "Системы" Владимира Евтушенкова в "Детском мире" появились неожиданные претенденты. Компанией заинтересовались Surya Group … и крупный холдинг из Индии Reliance Industries. … Частично профинансировать сделку, стоимость которой оценивается до 42 миллиарда рублей, может Сбербанк", — сказано в заметке.

Surya Group развивает в России магазины британского бренда Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony (JS Casual, JS Selected и другие). Близкий к "Системе" собеседник издания подтвердил, что менеджеры корпорации проводили предварительные переговоры с президентом Surya Group Рави Навлани. Источник газеты говорит, что Surya Group и Reliance хотят сделать из "Детского мира" глобального игрока и вывести сеть, прежде всего, в Индию.

В ноябре 2018 года Евтушенков говорил, что корпорация принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", и сделка может состояться в начале 2019 года. Однако в феврале текущего года он заявил, что "Система" может и не продавать свою долю в ритейлере, поскольку компания хорошо развивается. В сентябре Евтушенков заявил, что компания уже не планирует продавать свою долю в "Детском мире".

Сбербанк подтверждает "готовность рассмотрения проекта" по финансированию покупки 52,1% "Детского мира" на сумму до 30 миллиардов рублей сроком до семи лет, пишет газета со ссылкой на письмо топ-менеджера Московского банка Сбербанка Reliance Industries.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.