МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Сеть ломбардов «Мосгорломбард» намерена провести публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в первом квартале 2021 года, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

По мнению опрошенных изданием экспертов, это размещение может стать первым подобным на территории России.

Владельцы "Мосгорломбарда" планируют привлечь 4 млрд рублей за три года. Из этой суммы 2,5 млрд рублей пойдут в капитал, за счет допэмиссии акций.

Как сообщил член совета директоров компании Дмитрий Плущевский, 5% уставного капитала будут размещены по закрытой подписке. 20% — через публичное размещение. 1,5 млрд рублей сеть привлечет за счет размещения нескольких выпусков облигаций.

Полученные деньги руководство сети намерено потратить на покупку действующих ломбардов в Москве и Московской области: к 2023 году в планах — покупка свыше 200 ломбардов. Это поможет стать крупнейшей московской сетью.

"Мосгорломбард" в настоящее время является старейшей сетью ломбардов в России. Она основана в 1924 году и до 2014 года принадлежала московскому правительству, позднее ее выкупил Банк Москвы, который в 2016 году был присоединен к ВТБ.

В 2018 году "Мосгорломбард" купила другая сеть ломбардов — KVP Group. Сумма сделки составила в 160-240 млн рублей.