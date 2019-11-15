МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" за девять месяцев 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63% — до 16,1 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Активы компании за три квартала выросли на 2% — до 780,5 миллиарда рублей, в том числе инвестиционная недвижимость – на 17,4%, до 61 миллиарда рублей, указывается в отчете. Портфель ипотечных активов компании на 30 сентября составил 511,6 миллиардов рублей, увеличившись с начала года на 4%.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Российская Федерация в лице Росимущества — единственный акционер компании.