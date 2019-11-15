МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам девяти месяцев 2019 года составила 17 миллионов долларов против 3,15 миллиарда долларов год назад, следует из финансовой отчетности компании.

По итогам первого полугодия этого года чистый убыток Maersk составил 518 миллионов долларов.

В то же время выручка компании увеличилась за девять месяцев на 0,6%, до 29,222 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 4,249 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше к уровню прошлого года.

В третьем квартале чистая прибыль выросла на 31% в годовом выражении и достигла отметки в 520 миллионов долларов. Выручка снизилась на 1%, до 10,055 миллиарда долларов. Показатель EBITDA поднялся в 1,5 раза, до 1,656 миллиарда долларов. По итогам 2019 года компания ожидает показатель EBITDA в 5,4-5,8 миллиарда долларов против прошлого прогноза в 5 миллиардов долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, в третьем квартале 2019 года зафиксировало EBITDA на уровне в 1,268 миллиарда долларов, что на 12,6% больше в годовом выражении. EBITDA подразделения Terminals & Towage поднялась на 23%, до 313 миллионов долларов, Logistics & Services — на 34%, до 94 миллионов.

Компания Maersk — крупнейший перевозчик контейнерных грузов — была основана в 1904 году в городе Свендборге в Дании как судоходное общество. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.