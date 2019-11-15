МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дело" внесла задаток для участия в аукционе по продаже 50% "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, в пятницу планирует подать заявку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подачи заявок.

Организатором аукциона по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, выступает "ВТБ Капитал". Заявки от претендентов принимались с 8 августа по 15 ноября текущего года включительно. Участником аукциона могла стать компания, соответствующая ряду требований. Претендент с подачей заявки также должен был внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей. Решение о допуске участников к торгам конкурсная комиссия примет 25 ноября. Сами торги назначены на 27 ноября.

"Задаток вчера внесли", — сказал источник, уточнив, что заявка группы "Дело" на участие в аукционе будет подана сегодня.

ФАС ранее сообщала, что одобрила ходатайства о покупке 50% "Трансконтейнера" от компании "Енисей Капитал", аффилированной с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым и уже владеющей 24,5% оператора, группы "Дело" и российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина).

Помимо РЖД и "Енисей Капитала", еще одним крупным акционером "Трансконтейнера" является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.