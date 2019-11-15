МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Нью-Йорке, говорится в сообщении компании.

Просмотры алмазного сырья проходили в торговом представительстве компании Alrosa USA Inc. Компания реализовала 93 алмаза общим весом 1560 карат, получив выручку от продаж в размере 11 миллионов долларов. Это, как отмечается, лучший результат последних месяцев. В аукционе приняли участие 95 компаний из США, Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, России и Гонконга.

"Последний в этом году аукцион в США завершился с хорошим результатом. В представленном ассортименте было много камней с высокими качественно-цветовыми характеристиками, а также несколько алмазов фантазийных цветов. Аукцион вызвал интерес у покупателей и традиционно собрал участников из разных стран, в том числе более 20 компаний из США", — прокомментировал заместитель гендиректора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в релизе.

В 2019 году "Алроса" провела четыре аукциона в США. Учитывая результаты прошедших торгов, суммарная выручка компании на аукционах в этой стране в текущем году превысила 38 миллионов долларов.