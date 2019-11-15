МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "Новотранс" за 9 месяцев 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 72%, до более 8,5 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Что касается отчетности по МСФО, то чистая прибыль группы увеличилась на 72% по сравнению с прошлым годом. Холдинг показал рентабельность по чистой прибыли на уровне свыше 28%. При этом финансовые расходы нам удалось сократить почти вдвое, а чистый долг — на 2,6 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA мы сейчас имеем на уровне 1,17. Сам показатель EBITDA увеличился на 20% и составил более 13 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова президента группы Константина Гончарова, он добавил, что группа удвоила собственный капитал.

Представитель "Новотранса" уточнил РИА Новости, что чистая прибыль группы по МСФО составила более 8,5 миллиарда рублей.

Компания сообщает, что выручка группы компаний по РСБУ в январе-сентябре текущего года увеличилась на 13% и составила 30,5 миллиарда рублей, операционная прибыль — более, чем на 30% — до 10,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 8,2 миллиарда рублей. Группа компаний показала рентабельность по чистой прибыли на уровне 26,9%. Налоговые отчисления в бюджет за 9 месяцев составили 4 миллиарда рублей.

Источник в банковских кругах рассказывал РИА Новости в конце октября, что "Новотранс" планирует во второй половине ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 5 миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона составляет 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77-9,31% годовых. Компания планирует разместить пятилетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями.

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тысяч. Средний возраст вагонов — менее 8 лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову.