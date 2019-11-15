МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в январе-сентябре 2019 года составила 116,9 миллиона долларов против убытка в 57,5 миллиона долларов годом ранее, сообщила компания.

Валовая выручка за девять месяцев выросла на 12,7% — до 1,25 миллиарда долларов, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 16,6% — до 902,9 миллиона долларов. EBITDA выросла на 33,7% — до 554,3 миллиона долларов.

"По итогам работы в третьем квартале компания добилась устойчивого роста ключевых показателей производственной и финансовой деятельности и нарастила объем чистой прибыли. Этих результатов компания достигла на фоне сохраняющихся волатильности и положительной тенденции движения ставок в сегменте конвенциональных танкерных перевозок фрахтового рынка. Рост доходов отмечен в сегментах транспортного обслуживания шельфовой нефтегазодобычи и конвенциональных перевозок сырой нефти", — цитирует компания своего гендиректора Игоря Тонковидова.