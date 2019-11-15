МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Турецкий бизнесмен Нешет Кочкар, владеющий туроператором Anex Tour, объявил о подписании сделки по приобретению туроператора "Интурист" у Thomas Cook Group и пообещал после обновления бренда сделать его народной компанией путем публичного размещения акций (IPO) в России.

"После реструктуризации мы намерены разделить "Интурист" с российскими гражданами через IPO"", — заявил Кочкар.

Официальный представитель "Интуриста" подтвердила агентству “Прайм”, что "перспективы проведения IPO являются вполне реальными”. Кроме того, "Интурист", будучи под управлением АФК "Система" и Thomas Cook Group, уже косвенно являлся публичной компанией.

Выход на рынок заемного капитала – процесс не быстрый и может занять два-три года, отметила она.

"Публичное размещение — это стратегическое видение развития компании у нового инвестора, что может отразиться на дальнейшей ее деятельности", — также сказала представитель "Интуриста".

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ

Аналитик "БКС Брокер" Нарек Авакян полагает, что раньше второй половины 2020 года размещения акций “Интуриста” ожидать не стоит. По его мнению, сейчас не самый удачный момент для выхода на биржу, что подтверждает отмена многих российских и международных IPO в последние два года.

Эксперт ГК "Финам" Алексей Коренев считает, что точные оценки параметров IPO "Интуриста" можно будет сделать, только когда в открытых источниках появится цена, за которую Кочкар выкупил долю у Thomas Cook.

"Затем можно будет сделать вывод о востребованности акций компании среди инвесторов и попытаться спрогнозировать дальнейшую динамику их цены", — сказал он.

По его оценкам, стоимость туроператора может составлять 2,5-3 миллиарда рублей.

Авакян оценивает бизнес минимум в 20 миллиардов рублей, ведь "даже в период глубокого кризиса в туристической отрасли в 2015-2016 годах бизнес “Интуриста” оставался прибыльным". Если время для размещения будет выбрано удачно, оценка в ходе IPO может достичь 30 миллиардов рублей. Таким образом, для достаточной ликвидности при такой оценке логично было бы разместить как минимум 30% акций компании, считает эксперт.

В то же время Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что "на основании данных средней налоговой нагрузки на отрасль в регионе, а также средней статистики рентабельности сектора туризма в Москве, согласно данным ФНС, справедливая стоимость ООО "НТК "Интурист" составляет 414,723 миллиона рублей”.

Руководитель аналитического департамента "AMarkets" Артем Деев подсчитал, что "при должных вложениях и развитии бизнеса совокупный трафик обоих туроператоров – Anex Tour и "Интуриста" — может достичь около 3,4 миллиона туристов, а иностранных путешественников может быть еще около 500 тысяч человек, что может обеспечить лидерство объединенной компании. До появления проблем у Thomas Cook "Интурист" ежегодно обслуживал около 1,3 миллиона клиентов в год, сказал эксперт.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

"Интурист" – старейший российский туроператор, начавший работу еще в 1929 году. Тогда его главной задачей было привлечение и обслуживание иностранных туристов. Во время Второй мировой войны "Интурист" обслуживал дипломатические и военные миссии, представительства иностранных государств. В послевоенное время туроператор вел масштабное строительство гостиниц и отвечал за обслуживание иностранных гостей во время проводимых мероприятий.

После распада СССР "Интурист" вышел из-под крыла государства и начал самостоятельный бизнес. В 1994 году вошел в состав АФК "Система", а в середине 2000-х годов стал крупнейшей туристической группой в России. В 2011 году присоединился к старейшей британской туркомпании Thomas Cook на правах СП. Окончательно "Система" покинула это СП лишь в 2018 году. Thomas Cook стал единственным владельцем "Интуриста" в конце декабря 2018 года.

После банкротства и ликвидации Thomas Cook осенью этого года появилась информация о продаже ее подразделений и активов, в том числе, "Интуриста" – назывались разные претенденты, но официального подтверждения не было. И лишь на этой неделе стало известно о сделке с Anex Tour.