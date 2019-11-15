МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Система "Платон" за 4 года собрала в бюджет 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Система "Платон" по взиманию платы с большегрузов в счет вреда федеральным дорогам была запущена ровно 4 года назад, 15 ноября 2015 года. За это время в системе зарегистрировались более полумиллиона грузоперевозчиков и 1,25 миллиона транспортных средств. Текущий тариф госсистемы составляет 2,04 рубля за километр пути, а по постановлению правительства в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года тариф "Платона" составит 2,2 рубля за километр.

"Федеральный бюджет за 4 года пополнился благодаря "Платону" на 90 миллиардов рублей. На эти средства уже отремонтировано более 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны. Это, в частности, мост через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через Сосну в Орловской области, через Десну в Брянской области, Белореченский мост в Краснодарском крае, Затонский мост в Уфе, Свердловский мост в Пензе, Борский мост в Нижнем Новгороде, два моста в Бурятии и четыре в Удмуртии", — сообщает Минтранс.

"Платон" аккумулирует огромный объем ежесекундно обновляющихся данных о структуре рынка грузоперевозок, что делает систему одной из важнейших составляющих построения масштабной цифровой платформы. Такая платформа позволяет прогнозировать тренды и направления развития транспортной отрасли", — отметил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.