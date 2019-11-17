МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава Airbus ExO Alpha Сандра Шэффер заявила о возможности создания самолета, летающего без вредных выбросов, в начале 2030-х годов, сообщает РБК со ссылкой на Блумберг.

"Дочка" Airbus работает над изучением более экономичных двигателей, альтернативных видов топлива и улучшением аэродинамики.

По словам представителя компании, к 2030 году возможно будет разработать небольшие самолеты на 100 мест, рассчитанные на небольшие перелеты. В случае с крупными лайнерами, такими как A350, процесс может занять более длительное время.

Главный конкурент компании, Boeing, ранее обязался сократить выбросы углеводородов вдвое к 2050 году.