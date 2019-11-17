ИСМАИЛИЯ (Египет), 17 ноя — ПРАЙМ. Порядка 19 тысяч судов прошли через Суэцкий канал в 2018-2019 финансовом году, поступления от сборов за проход через эту водную артерию составили шесть миллиардов долларов, что является рекордом за всю историю его эксплуатации, заявил в воскресенье глава администрации канала Усама Рабиа.

"Согласно статистическим данным, за 2018-2019 финансовый год через канал прошли 19 тысяч судов, общий тоннаж грузов составил 1,2 миллиарда тонн, поступления — шесть миллиардов долларов", — сказал Рабиа на церемонии празднования 150-летней годовщины открытия канала.

По его словам, увеличение доходов канала стало возможным, в том числе, благодаря открытию нового русла в 2015 году, которое позволило вдвое ускорить прохождение судов в обе стороны.

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.