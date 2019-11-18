ДУБАЙ, 18 ноя — ПРАЙМ. Процесс передачи акций Объединённой авиастроительной корпорации может завершиться в первом полугодии 2020 года, сообщил журналистам на выставке в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Сегодня идет процесс передачи акций ОАК в Ростех, я думаю, что это займет еще какое-то время. Но надеюсь, что в первом полугодии следующего года мы завершим", — сказал Чемезов.

По его словам, после этого следующий год будет посвящён тому, чтобы провести реорганизацию кластера. "Сделать три, может быть, четыре дивизиона", — сказал он.

"Это гражданский, военный, транспортный и, наверное, четвертый будет стратегическая авиация. Может быть, объединим с транспортной, но этот вопрос обсуждается. Естественно, необходимо провести большую работу по сокращению издержек, изменение какое-то будет и в организационной структуре, с тем, чтобы все компании, которые находились ранее в корпорации, они тоже войдут в этот кластер. Те, что занимаются и производством комплектующих, двигателей и так далее, все это будет объединено в одном кластере", — сказал Чемезов.