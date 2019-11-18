МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минздрав РФ получил предложения об ограничении на общефедеральном уровне времени продажи алкоголя до 22.00, они рассматриваются вместе с экспертами и федеральными органами исполнительной власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22.00.

"Указанные предложения поступили в Минздрав России. В настоящее время Минздравом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества данные предложения рассматриваются, по этой причине давать комментарии пока преждевременно", — сообщили в министерстве.

Опыт применения ограничительных мер показывает их эффективность с точки зрения снижения потребления алкоголя, добавили в Минздраве.