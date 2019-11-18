МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Информация об обысках в лоукостере "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не соответствует действительности, заявил РИА Новости источник в авиакомпании.

В Telegram-каналах появились сообщения, что транспортная прокуратура на прошлой неделе якобы провела обыски в "Победе".

"Никаких обысков не было", — сказал собеседник агентства.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.