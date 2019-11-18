МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. РЖД планируют выкупить собственные еврооблигации трех серий совокупно на сумму до 250 миллионов долларов в эквиваленте, говорится в сообщении эмитента бумаг.

Компания предложила к выкупу долларовые евробонды с погашением в 2022 и 2024 годах, а также бумаги выпуска в фунтах стерлингов с погашением в 2031 году.

Уточняется, что бумаги выпуска с погашением в 2022 году будут выкупаться по цене 1075 долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов, с погашением в 2024 году — по цене 1065 долларов за бумагу, с погашением в 2031 году — за 1345 фунтов стерлингов за бумагу.

В настоящее время в обращении находятся долговые бумаги компании первого выпуска на 960,018 миллиона долларов, второго — на сумму 395,901 миллиона долларов, третьего — на 650 миллионов фунтов стерлингов.

Объявить итоги выкупа компания намерена не позднее 27 ноября.