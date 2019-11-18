МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в "северной столице" по признакам нарушения ими закона о торговле, говорится в сообщении УФАС.

"Пятнадцатого ноября 2019 года Санкт-Петербургское УФАС России возбудило два дела по признакам нарушения закона о торговле в отношении ООО "Агро-Альянс"… и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что для проверки информации, представленной в СМИ, о повышении цен на гречневую крупу-ядрицу в розничном и оптовом сегменте на территории Санкт-Петербурга были направлены официальные запросы в торговые сети города. "В ходе изучения полученных данных Санкт-Петербургское УФАС выявило, что указанные организации-поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному", — указывает служба.

"Таким образом, в действиях ООО "Агро-Альянс" и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг" содержатся признаки создания дискриминационных условий для одних хозсубъектов по сравнению с другими хозсубъектами", — добавляется в сообщении. Первое заседание комиссии УФАС по рассмотрению этих дел назначено на 18 декабря.