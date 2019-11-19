МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Горно-металлургическая компания "Норильский никель" стала лучшим работодателем России, свидетельствует рейтинг, подготовленный журналом Forbes.

Как уточняет Forbes, позиции в рейтинге 50 лучших работодателей России определялись исходя из двух основных критериев: что от компании получают ее сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы в благотворительные фонды).

В итоге в первую пятёрку таких лучших работодателей России вошли в основном металлургические компании. Так, вторую строчку рейтинга Forbes заняла золотодобывающая компания "Полюс" благодаря высокому уровню зарплат и полному социальному пакету.

На третьем месте оказался Газпромбанк, в котором оказались самые высокие зарплаты среди участников рейтинга. Также в первую пятерку вошла крупнейшая компания сферы информационных технологий страны "Яндекс", оказавшись лидером по условиями труда. Замыкает пятерку еще одна крупная горнорудная компания Polymetal.

Следом в рейтинге расположился второй в стране по размеру активов банк ВТБ, на седьмой строчке — алмазодобывающая компания "Алроса". Восьмое место рейтинга у крупнейшего банка России Сбербанка. Замыкают десятку лучших работодателей России группа "Газпром" и один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране "Новатэк".

В октябре Forbes также публиковал совместный с компанией Statista рейтинг лучший работодателей мира Global 2000: The World's Best Employers, в котором "Норникель" оказался единственной российской компанией в первой сотне, заняв 36-е место. Следующей в рейтинге российской компанией оказалась Московская биржа — на 138-м месте. "Роснефть" заняла 207-е место, а на 311-м расположилась Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), принадлежащая "Ростеху". "Северсталь" заняла 380-е место.