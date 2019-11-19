АЛМА-АТА, 19 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana объявила о намерении приобрести 30 самолетов Boeing 737 MAX 8 стоимостью 3,6 миллиарда долларов для своей дочерней компании – лоукостера FlyArystan, сообщила пресс-служба Air Astana.

В настоящее время Air Astana эксплуатирует парк воздушных судов, включающий Boeing 757, 767, а также семейство Airbus A320. В мае этого года, с целью усилить свою конкурентоспособность в сегменте низкобюджетных перевозок Air Astana основала FlyArystan.

Полеты Boeing 737 MAX в марте текущего года были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. Были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. В текущем месяце авиаконцерн сообщил, что планирует возобновить поставку на рынок моделей пассажирского лайнера 737 MAX в декабре после получения соответствующего разрешения от федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.