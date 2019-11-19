МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Американская TJX Companies покупает 25% ритейлера Familia у существующих акционеров за 225 миллионов долларов, говорится в сообщении Familia.

"Familia, лидер российского рынка off-price ритейла, сообщает о приобретении TJX Companies 25% доли в компании за 225 миллиона долларов у существующих акционеров. Данная инвестиция позволяет TJX выйти на обладающий значительным потенциалом роста российский рынок одежды и товаров для дома в сегменте off-price", — сказано в сообщении.