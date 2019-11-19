МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает достигнуть финальных договоренностей по урегулированию ситуации с кредитами авиакомпании "Ютэйр" до конца первого квартала 2020 года, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах "Транспортной недели".

Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе сообщил, что Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр" и согласовал план финансового оздоровления авиакомпании.

"Сейчас как раз ведутся финальные договоренности. Думаю, что всё полностью удастся определить к концу первого квартала следующего года", — прокомментировал Попов вопрос о том, когда стороны смогут достичь окончательных договоренностей по урегулированию ситуацию вокруг "Ютэйр".

Одиннадцать российских банков в 2015 году выдали авиакомпании "Ютэйр", испытывавшей значительные финансовые затруднения, два синдицированных кредита на общую сумму 38,6 миллиарда рублей. Перевозчик в конце 2018 года не выплатил проценты по одному из кредитов. После этого ряд банков-участников синдиката подали иски к "Ютэйр".

Сбербанк является агентом по обоим синдицированным кредитам. Кроме того, отдельно ему авиакомпания должна еще 17,4 миллиарда рублей. В сентябре зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал, что банк продолжает переговоры по урегулированию ситуации с долгами "Ютэйр" и планирует достигнуть договоренностей до конца года.

"Ютэйр" — четвертая по величине авиакомпания в России, в 2018 году перевезла 7,9 миллиона пассажиров. В 2019 году "Ютэйр" планирует перевезти 8,9 миллиона пассажиров, нарастив пассажиропоток на 12%.