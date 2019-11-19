МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ перенесло решение по керосиновым компенсациям авиакомпаниям на 2020 год, выплаты могут быть растянуты по времени, сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Юрчик в конце октября говорил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций авиакомпаниям по топливу в 2019 году. Минтранс предлагает компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам Юрчика, министерство подготовило свои предложения по компенсациям и внесло в правительство, но свои предложения по этой теме готовит и Минфин.

"Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их (предложения по компенсации за высокую стоимость керосина — ред.) в этом году. Предложено перенести на следующий год", — сказал Юрчик.

"Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год", — отметил он.

Он также добавил, что рассматривается возможность выплатить компенсации не единовременно, а частями.