МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие производители табачной продукции поддержали введение единой минимальной цены на сигареты: по оценкам, ущерб от нелегального рынка в РФ исчисляется десятками миллиардов рублей, и новый инструмент может стать способом борьбы с этим сегментом, сообщили агентству "Прайм" представители компаний.

Группа депутатов во вторник внесла в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс для введения в России механизма единой минимальной цены табачной продукции. Она будет рассчитываться по определенной формуле исходя из НДС и минимального значения ставки акциза на сигареты. По оценкам авторов, минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, тогда как средняя цена легальной пачки — порядка 115 рублей.

Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев указал, что, по оценкам компании, ущерб от нелегальных сигарет на российском рынке только в этом году превысит 100 миллиардов рублей.

"Минимальная цена — важный инструмент для борьбы с этим злом. Фактически, это универсальный порог для всего рынка и дополнительный индикатор легальности продукта для правоохранительных органов и потребителя", — добавил Груздев.

Введение минимальной цены поддержали и в British American Tobacco (BAT). Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова отметила, что цена должна учитывать все налоги на пачку сигарет, а также производственные, логистические и транзакционные издержки.

"Введение минимальной розничной цены не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты. Основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов, поэтому дальнейшая индексация минимальной розничной цены должна осуществляться в соответствии с динамикой роста акцизной нагрузки", — сказала она.

Вместе с тем, по ее словам, введение минимальной цены — хороший шаг в борьбе с нелегальной продукцией. В свою очередь директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International (PMI) в России Александр Мироненко отметил, что введение единой минимальной цены сигарет станет индикатором, позволяющим идентифицировать нелегальную продукцию в магазинах.

"Данная мера, при ее применении наряду с усилением контроля за оборотом нелегальной продукции и ужесточением ответственности за торговлю нелегальной продукцией, должна предотвратить падение налоговых доходов государства: общие потери бюджета от нелегального рынка, доля которого превысила 10% в первом квартале этого года, могут перейти отметку по итогам года в 70 миллиардов рублей. Введение единой минимальной цены станет также эффективным инструментом по существенному сокращению доступности сигарет для несовершеннолетних курильщиков", — добавил он.