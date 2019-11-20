МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ Копия знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" была продана во вторник во Франции за сумму, превышающую 552 тысячи евро, сообщил аукционный дом Sotheby's.

"Триумф для "Моны Лизы": копия "Джоконды" из коллекции Вима Дельвуа достигла цены в 552,5 тысячи евро", — говорится в сообщении французского Sotheby's в Twitter.

Отмечается, что изначально работники аукциона полагали, что реплика уйдет с молотка за 70-90 тысяч евро.

Sotheby's в описании копии "Джоконды" на сайте уточняет ее особенность: художник изобразил за спиной у девушки колонны, которых нет в оригинале. Также проданная реплика больше по ширине и длине, чем оригинал, хранящийся в Лувре.

"Это полотно… высочайшего качества, и без сомнений, было выполнено в течение XVII века", — отмечают аукционисты.

При этом да Винчи написал свою картину, как считается, в начале XVI века. В течение веков со времени создания "Моны Лизы" было выполнено множество копий. Как уточняет аукционный дом, в январе 2019 года в Нью-Йорке за 1,69 миллиона долларов была продана аналогичная копия.