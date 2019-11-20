МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ряд объединений российских производителей и продавцов продуктов выражают обеспокоенность из-за внедрения в России системы маркировки товаров и просят приостановить подготовку к маркировке новых категорий товаров до обсуждения с отраслевыми объединениями, соответствующее письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву от членов Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка имеется в распоряжении агентства "Прайм".

Письмо подписали, в частности, председатель МЭС и глава комитета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов, гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков, глава Союза потребителей России Петр Шелищ, глава Союза независимых сетей РФ Сергей Кузнецов и ряд руководителей других объединений.

Авторы документа обращаются к Медведеву "в связи с крайней обеспокоенностью решением правительства РФ о масштабной маркировке товаров". В частности, по мнению авторов письма, не был проведен анализ будущих затрат отраслей и экономического эффекта введения маркировки на рост себестоимости продукции и рост инфляции.

В письме отмечается, что в ходе обсуждений с представителями Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) члены МЭС, ТПП и Союз потребителей ставили широкий перечень вопросов, связанных с обоснованием и внедрением цифровой маркировки, "на большинство из которых не получили исчерпывающих ответов".

Авторы просят правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций "по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение объемов незаконного оборота продукции".

"Участники МЭС полагают крайне важным обсуждение данных вопросов с отраслевыми ассоциациями и просят до проведения такого обсуждения приостановить подготовку к внедрению цифровой маркировки в отношении новых категорий товаров, для которых требования обязательной маркировки средствами идентификации не вступили в силу", — заключается в письме.