МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Хлеб в России за 2019 год может подорожать на 7-8%, при этом заметный вклад в этот рост вносит наценка торговых сетей, а решение проблемы может быть связано с развитием в РФ частных хлебопекарен, сообщил журналистам президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

"Когда в основном в России идет оптовая продажа хлеба — то есть продают хлеб торговле, а торговля "задирает" цену, то где это уровень поднятия цен? Он сидит внутри торговли. Ограничивать цену – это нарушение закона, ни в коем случае. Значит, будет расти. Как расти? Ну, 7-8% по итогам года, в среднем", — сказал Кацнельсон.

По словам Кацнельсона, сами составляющие цены хлеба — такие, как пересчет налоговых отчислений, стоимость сырья, — растут очень динамично, а суть ее роста — в оптовой продаже и небольшом количестве частных пекарен, которые могли бы торговать без посредников, ориентируясь на спрос своих клиентов. "Когда пекарь сам продает, маржа остается у него, и он видит, можете вы заплатить такие деньги, и ставит цену, по которой вы точно заплатите", — заметил эксперт.

По данным РОСПиК, в розничной цене хлеба в России 35% приходится на торговую наценку, 62% — на затраты производителя и лишь 3% — на валовую прибыль: по словам Кацнельсона, хлеб в целом — низкомаржинальный продукт. В структуре розничной торговли хлебобулочными изделиями в России на объекты сетевой торговли приходится 74,3%, на мелкорозничные субъекты торговли — 24,1%, на социальные магазины — 1,6%.

"В мире нет конкуренции пекарен и индустриального хлебопечения, потому что на индустриальное хлебопечение в мире приходится очень маленький процент. Частный хлебопек не ищет покупателей, те, кто живет вокруг, у него и покупают, так же, как и магазины ищут тех, кто им будет поставлять хлебопекарную продукцию", — сказал Кацнельсон.

Одним из основополагающих факторов доступности хлеба является показатель уровня конкуренции на рынке — количество субъектов хлебопечения на 10 тысяч человек: в РФ он не превышает единицу, а в Европе — равен 3-4, следует из данных РОСПиК.

Частное хлебопечение стало зарождаться в России с 1987 года, когда был принят закон о кооперации, и ему сейчас не больше 30 лет. "Возможно, лет через 20, возможно, пораньше, останутся наиболее крупные по своему профессионализму индустриальные предприятия, особенно в больших городах, а сама Россия будет засеяна небольшими производствами, как и во все мире", — заключил глава РОСПиК.