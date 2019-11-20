МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в России вина, коньяка и шампанского за октябрь вырос, водки — снизился, сообщили РИА Новости в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Объем розничной продажи шампанских и игристых вин в октябре составил 932,6 тысячи декалитров, на 5,3% выше уровня октября прошлого года, виноградных тихих вин — вырос на 1,8%, до 4 миллионов декалитров. Объем розничной продажи коньяка в октябре также вырос — на 3,9%, до 999,4 тысяч декалитров, а водки — снизился на 2%, до 6 миллионов декалитров, следует из предоставленных данных.

Объем продажи в рознице фруктовых вин в октябре снизился на 17,4%, до 0,99 миллиона декалитров, винных напитков (без добавления этилового спирта) — на 3,2%, до 1,8 миллиона декалитров, слабоалкогольных спиртных напитков (с содержанием спирта не более 9%) — вырос на 5,7%, до 466,3 тысячи декалитров.

За январь-октябрь 2019 года в рознице было продано 10,6 миллиона декалитров шампанских и игристых вин (на 1% выше показателей января-октября 2019 года), 41,6 миллиона декалитров виноградных тихих вин (выше на 1,9%), 9,2 миллиона декалитров фруктовых вин (ниже на 24%), 20,3 миллиона декалитров винных напитков (выше показателей января-октября 2019 года на 7,4%).

Объем розничной продажи водки в январе-октябре 2019 года снизился на 0,2%, до 58,3 миллиона декалитров, коньяка — вырос на 5,1%, до 9,3 миллиона декалитров, слабоалкогольных спиртных напитков — вырос на 19,6%, до 4,6 миллиона декалитров.

В целом объем розничной продажи алкогольной продукции (без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-октябре года составил 168,4 миллиона декалитров, превысив объемы января-октября прошлого года на 1%, а в октябре продажи сократились на 0,6%, до 16,8 миллиона декалитров, сообщили в объединении.