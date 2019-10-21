МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России с 1 января 2020 года, проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В частности, МРЦ на водку с нового года может вырасти на 7% — до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей.

Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 388 рублей), на бренди — на 2,6%, до 315 рублей (с текущих 307 рублей).