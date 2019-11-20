МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило рейтинг российского производителя грузовых автомобилей "Камаз" до "В1" с "Ва3", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.

Moody's также ухудшило базовую оценку кредитоспособности компании (BCA) до "саа1" с "b3".

"Понижение рейтинга "Камаза" вызвано ухудшением автономной кредитоспособности компании. Рейтинг на уровне "В1" продолжает оказывать влияние на рейтинг ВСА, так как Moody's полагает, что государство будет оказывать поддержку компании в случае возникновения финансовых затруднений", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Также отмечается, что ухудшение операционных показателей негативно повлияло на показатели кредитоспособности и ликвидности "Камаза". Moody's ожидает, что низкий спрос на грузовые автомобили в России окажет давление на потенциал восстановления кредитных показателей компании как минимум до 2020 года.

Кроме того, агентство ожидает, что свободный денежный поток компании останется отрицательным, а рентабельность — низкой до 2020 года.

"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.