МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") составляет 800 миллионов долларов, сообщил в ходе форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Победа" — наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" 50 миллионов долларов, это был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит 800 миллионов долларов", — сказал Савельев.

"Это оценка рынка", — пояснил он.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.

В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% — до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.