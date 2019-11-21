МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило рейтинги транспортного холдинга "ДелоПортс" на уровне "В+" в список на пересмотр с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Накануне группа "Дело", которой принадлежит 100% акций "ДелоПортс", официально подтвердила подачу заявки на участие в аукционе продажи 50% и двух акций "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД.

"Если "Дело" выиграет аукцион 27 ноября 2019 года, мы ожидаем, что бизнес группы значительно расширится, но ее показатели могу снизиться в зависимости от структуры финансирования, окончательной цены приобретения и решения миноритарных акционеров "Трансконтейнера" о реализации своего права продать свои доли "Делу", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P также отмечает, что несмотря на то, что приобретение планируется материнской структурой, его итоги могут оказать давление и на дочернее предприятие, "ДелоПортс". "Мы считаем, что вероятное потенциально ухудшение кредитоспособности консолидированной группы может повлиять на наш рейтинг "ДелоПортс", — говорится в релизе агентства. Отмечается также, что S&P ожидает сохранения оценки кредитного профиля "ДелоПортс" на уровне "b+".

"ДелоПортс" — российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами и сервисной компанией группы компаний "Дело", принадлежащей бизнесмену Сергею Шишкареву. Активы объединены в холдинг в 2012 году. В их структуру входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Грузооборот "ДелоПортс" в 2018 году вырос на 13%, до 8,7 миллиона тонн, в первом полугодии 2019 года — снизился на 25%, до 3,2 миллиона тонн.