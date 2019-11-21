МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Магнит" продал остававшиеся у него 20% одноименного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) группе ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

"Компания продала принадлежащую ей долю участия в негосударственном пенсионном фонде "Магнит" в размере 19,99% "Пенсионному фонду ВТБ", — сообщили в компании "Магнит".

Этому же фонду основатель "Магнита" Сергей Галицкий ранее продал свою долю в НПФ в размере 80,01%, напомнили в компании.

"Компания сохранила свою долю участия с тем, чтобы предоставить своим сотрудникам и пенсионерам возможность принять решение о дальнейшем сотрудничестве с фондом и обеспечить плавный переход. По завершении этого процесса компания приняла решение об отчуждении миноритарной доли в непрофильном бизнесе", — объяснили в компании.

Сделка не оказывает существенного влияния на результаты ПАО "Магнит", также заявили в компании.

Группа ВТБ приобрела контроль в 80% над НПФ "Магнит" в феврале, при этом она не исключала дальнейшей консолидации акций фонда. Оставшиеся 20% НПФ находились у операционной структуры ритейлера — АО "Тандер".