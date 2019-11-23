МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Законопроект по доступу частных компаний на шельф РФ будет внесён в правительство в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы его (законопроект — ред) смотрели уже. Он действительно готов к внесению в правительство. Сейчас там технологический чисто момент. Думаю, что будет в ближайшее время внесён. Там все нормально", — сказал Трутнев.

"У нас два документа в высокой степени готовности: по доступу компаний на шельф и арктические преференции практически готовы. И ещё план Северного морского пути. Я его первый раз развернул, сейчас он сделан и сделан достаточно прилично. Все слои отдельно выделены, связь, безопасность, транспорт", — добавил он.

Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, предусматривающего расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе.

Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели — в консорциуме с госкомпанией-оператором.