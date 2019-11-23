МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Переговоры по реструктуризации долгов Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) с банками, основными из которых являются Сбербанк и ВТБ, идут тяжело, часть долга может взять на себя бюджет, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Да, переговоры ведем. Продвигается тяжело. Сумма большая, и конечно, сложно решить, каким образом все это закрывать. Наверное, всё банки вряд ли смогут на себя взять,…часть, может быть, бюджет, часть реструктурировать долг, еще какие-то варианты. Решить однозначно вопрос невозможно. Около 350 миллиардов (нужно ОАК — ред.), это старые кредиты, которые они получали еще в девяностых", — рассказал Чемезов, добавив, что основными банками-кредиторами ОАК являются Сбербанк и ВТБ.

Процесс передачи акций Объединённой авиастроительной корпорации в периметр "Ростеха" может завершиться в первом полугодии 2020 года, говорил Чемезов журналистам на авиавыставке в Дубае. По его словам, после этого следующий год будет посвящён тому, чтобы провести реорганизацию ОАК на 3-4 дивизиона.