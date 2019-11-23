МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Первым заместителем генерального директора РЖД вместо ушедшего на пенсию Александра Мишарина станет глава "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД, курирующая международные проекты) Сергей Павлов, сообщил журналистам глава железнодорожной монополии Олег Белозеров.

"Павлов Сергей Алексеевич", — ответил Белозеров в субботу в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос, кто станет первым замом вместо Мишарина.

Глава РЖД утвердительно ответил на вопрос, принял ли это решение уже совет директоров.

Павлов родился в 1964 году. В 1986 году окончил с отличием Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство". В 1999 году окончил с отличием Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

В разные годы работал в системе министерства путей сообщения и РЖД на различных должностях, в "Ленгипротрансе". С 2013 года является генеральным директором "РЖД Интернешнл".

В середине ноября Мишарин заявил о намерении покинуть компанию, отметив, что международное направление, которое он в последнее время курировал, "сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит прибыль". Он тогда добавил, что в ближайшее время планирует заняться своим здоровьем, а уже потом определится с дальнейшей деятельностью. Его слова передавали РИА Новости в пресс-службе компании. Мишарин был освобожден позднее от должности по его просьбе в связи с выходом на пенсию.