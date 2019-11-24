МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Необходимо спокойно работать над возникающими "техническими огрешностями" в работе Московских центральных диаметров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1", отметив, что небольшие проблемы, "естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных проектов".

Ранее сообщалось о сбоях при работе двух МЦД в первые два дня работы, в четверг какое-то время не работали турникеты. Утром в пятницу сбой в движении поездов на МЦД-2 (D2) произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга" после удержания дверей пассажирами.

"Конечно, какие-то есть технические огрешности, но над ними надо спокойно работать, последовательно и максимально, в короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных огромных проектов", — сказал Собянин.

Он отметил, что после запуска Московского центрального кольца (МЦК) еще долго совершенствовали его работу, подобное предстоит и на МЦД.

"Теперь такая же работа, даже более масштабная, будет происходить на уже открывшихся МЦД. Это отладка всей системы взаимодействия различных организаций, во-вторых, это прокладка еще дополнительных путей, поставка нового подвижного состава", — сказал мэр.

Также ранее пресс-служба департамента транспорта столицы сообщила, что столичный метрополитен запустил опрос о работе Московских центральных диаметров. Пассажиров просят оценить поездки на первых двух МЦД, рассказать о трудностях, с которыми столкнулись, если такие возникли. Кроме того, пассажиры могут рассказать о том, какие изменения они предлагают внести в проект МЦД.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок — до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.