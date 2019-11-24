РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя — ПРАЙМ. Airbus 320, выполнявший рейс Москва-Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, позже он скончался, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

"После приземления самолета в аэропорту "Платов" второму пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка.

Как уточнил РИА Новости представитель аэропорта, в настоящее время самолет готовится к вылету.