РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя — ПРАЙМ. Самолет Airbus 320, экстренно приземлившийся в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота, вылетел к месту назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва-Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления ему оказали медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

"Самолет вылетел в 13.12 мск. От продолжения полета никто из пассажиров не отказался", — сказал он.

Как сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, во время полета пилот начал жаловаться на боли в сердце. По данным другого источника, предварительная причина смерти пилота — оторвавшийся тромб. В настоящее время по факту инцидента следователи организовали доследственную проверку.