СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым с деловым визитом, сообщила РИА Новости директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

"Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов", — сказала Серова.

По ее словам, в рамках визита состоится круглый стол "Диалог бизнеса Крым-Сирия: развитие торговых отношений".

Кроме того, делегация примет участие в международной конференции "The Most к Успеху: Экспортный потенциал Крыма".

В конференции также ожидается участие представителей бизнеса Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Белоруссии, Турции и других стран.