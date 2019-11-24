МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его твит от 7 августа 2018 года, где говорилось о возможности сделать Tesla частной компанией, не имел никакого определенного смысла. Об этом, как сообщает РБК со сылкой на данные Бумберг, говорится в заявлении, поданном в федеральный суд Сан-Франциско с просьбой о прекращении рассмотрения иска, который подали против Маска инвесторы Tesla.

Речь идет о твите, в котором Маск заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. "Финансирование обеспечено", — говорилось в сообщении. Инвесторы сочли, что этот твит был мошенническим и стоил им сотни миллионов долларов. После публикации твита акции компании выросли на 6%, Маск от планов выкупать компанию позднее отказался.

В заявлении с просьбой о прекращении иска Маск объясняет, что его твит не был ни лживым, ни вводящим в заблуждение. "Единственное разумное толкование заявления Маска от 7 августа 2018 года об "обеспеченном финансировании" точно отражает то, что он сказал совету директоров несколькими днями ранее, и заключалось в том, что финансирование не будет препятствием, если он решится на сделку", — говорится в заявлении Маска, поданном в суд.

Публикация данного твита также в свое время вызвала претензии Комиссии по ценным бумагам США. Она также обвинила Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение, и завела против него дело. В итоге стороны заключили соглашение, в рамках которого Маск покинул пост председателя совета директоров компании и обязался выплатить $20 млн штрафа.