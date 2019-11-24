ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя ПРАЙМ Проверка исполнения законодательства о безопасности полетов проводится из-за жесткой посадки вертолета Ми-8, выполнявшего вахтовый рейс в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Новоуренгойской транспортной прокуратурой по факту авиационного инцидента проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — подчеркивается в сообщении.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧП сообщил, что в селе Новый Порт совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете произошла аварийная ситуация, и которой командир принял решение идти на посадку. Из-за жесткой посадки частично разрушилось шасси, была повреждена хвостовая балка вертолета, погибших и пострадавших нет. На борту вертолета находились 22 пассажира и три члена экипажа.

Согласно информации регионального управления МЧС, при взлете отказал хвостовой винт, после случившегося на место ЧП вылетели представители авиакомпании "Ямал". Также в ведомстве отметили, что находившиеся на борту пассажиры являются вахтовыми работниками одного из предприятий.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в свою очередь сообщало, что инцидент произошел около полудня по местному времени, после взлета воздушного судна у него "отказал хвостовой двигатель". Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают причины и сумму ущерба.