МОСКВА, 25 ноя — Dow Jones. Европейский люксовый конгломерат, контролирующий бренды Louis Vuitton и Bulgari, приобретает Tiffany более чем за 16 млрд долларов, надеясь вернуть популярность этому знаменитому ювелирному бренду. Американская Tiffany просит LVMH увеличить цену предложения в $14,5 млрд

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE и Tiffany заключили твердое соглашение о сделке, в рамках которой европейский гигант купит американскую компанию за 135 долларов за акцию денежными средствами. Советы директоров обеих компаний собирались в воскресенье, чтобы одобрить сделку.

Завершение сделки, по словам компаний, ожидается в середине 2020 года.

В результате сделки LVMH станет владельцем классического американского бренда, столкнувшегося с ослаблением спроса как на домашнем рынке, так и за рубежом. Кроме того, это ставка на китайскую экономику и потребителей, чьи быстро растущие доходы делают их наиболее важными клиентами ювелирной индустрии. Стремясь к дальнейшему росту, Tiffany открывает флагманские магазины в нескольких городах Китая.

Это приобретение станет крупнейшим для LVMH за время руководства Бернарда Арно, французского миллиардера, который является гендиректором и контролирующим акционером французской люксовой группы на протяжении последних тридцати лет. Сумма сделки больше, чем 13 млрд долларов, которые в 2017 году Арно заплатил за весь французский дом моды Dior.

LVMH, владеющая 75 брендами, стала одной их самых дорогих компаний в Европе и стоит свыше 220 млрд долларов. Добиться этого компании удалось за счет создания массового рынка для люксовых товаров.

У Tiffany более 300 магазинов по всему миру, а ее годовая выручка составляет около 4,5 млрд долларов. Около 2 млрд долларов от продаж компания генерирует в Азии, а ее флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке пользуется популярностью у китайских туристов.

Акции базирующейся в Нью-Йорке Tiffany резко выросли благодаря надеждам на сделку по более высокой цене и закрылись в пятницу по 125,51 доллара. В середине прошлого года акции достигали пика примерно в 140 долларов. О близкой сделке ранее сообщала The Financial Times.

Покупка Tiffany усилит позиции LVMH в ювелирном сегменте, одном из самых быстро растущих бизнесов в секторе предметов роскоши. Наряду с конкурентом Tiffany, Bulgari, LVMH также владеет производителями люксовых часов Hublot и TAG Heuer.

В 2018 году продажи ювелирных изделий класса люкс выросли на 7%, примерно до 20 млрд долларов, согласно Bain & Co. По данным Bain, общий объем рынка предметов роскоши для личного пользования в прошлом году составил около 290 млрд долларов.

Руководство LVMH считает Tiffany "спящей красавицей", т. е. брендом с отличным потенциалом, но упустившим недавний подъем на ювелирном рынке, сообщили источники.

В связи с этим оно планирует активизировать маркетинг Tiffany и улучшить ее финансирование, чтобы ускорить реализацию существующей стратегии этой компании, которая включает в себя запуск новых продуктов, модернизацию бутиков и повышение привлекательности бренда для миллениалов, указали источники.

Конгломерат с годовой выручкой около 50 млрд долларов использует значительную прибыль от своих основных брендов, в первую очередь от Louis Vuitton, чтобы профинансировать крупные инвестиции, которые, вероятно, потребуются, чтобы усилить Tiffany.

— Авторы Ben Dummett, ben.dummett@wsj.com, Suzanne Kapner, Suzanne.Kapner@wsj.com, Matthew Dalton, Matthew.Dalton@wsj.com, Pietro Lombardi, pietro.lombardi@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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