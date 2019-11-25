МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, увеличила чистую прибыль по МСФО за девять месяцев 2019 года в 2,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 42,707 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за девять месяцев выросла на 12,2%, до 194,983 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 14,3% и составила 64,396 миллиарда рублей.